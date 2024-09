Im musikalisch-lyrischen Projekt geht Pianist und Sänger Knut Maurer, nicht zuletzt bekannt von seiner Formation Picture Book, der Neigung nach, kritisch-expressive und heute (noch) relevante Texte mit Rhythm’n’Blues und Jazz zu verbinden.

Da gibt es die Midnight-Jazz-Ballade „Blues an ein Hotelzimmer“, den Talking-Rhythm-Blues in Doors-Manier („Trilogie an ein gefallenes Mädchen“) oder zeitgeistige Enzensberger-Schriften im swingenden Kinks-Stil. Ein Titel aus „Großstadtlyrik – Songs am Tresen“ heißt bezeichnenderweise „Erich Kästner Goes T. Rex“.

Neben dem singenden und rezitierenden Knut Maurer (Piano/Perkussion) und seinem musikalischen Mitstreiter Michael Heid (Bluesharp/Gitarre) liest Konrad Ott aus seinen Texten. -pat