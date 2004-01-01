König Kristina

Kristina von Schweden, die schon mit fünf Jahren Thronfolgerin wird, ist eine der radikalsten queeren Figuren des 17. Jh.

Sie regiert, wie sie will, verbietet Hexenprozesse, weigert sich, zu heiraten. Inspiriert von ihren Tagebüchern und ihrer Begeisterung für Kunst und Barockmusik, kehrt Frida Österberg in einem fulminanten musikalisch-theatralen Soloabend ihr intensives Leben an die Oberfläche. Deutsche Erstaufführung, ab 14 Jahren. -rw