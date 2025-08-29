Kohi-Poetry-Slams

Bühne & Klassik // Artikel vom 29.08.2025

Das Kohi ist die Poetry-Wiege in Karlsruhe und seine Initiatoren kuratieren auch Slams in Ettlingen und anderswo in der Region.

Ein Mikrofon, sieben Minuten Sprechzeit und eine textbunte Mischung aus Wortakrobatik, Lyrik, Geist, Klamauk und Euphorie. Moderation: Slampoetin Julie Kerdellant. -rw

Fr, 29.8.+26.9., 20 Uhr, Kohi, Karlsruhe

