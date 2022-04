Kons-Spendensymphonie

Das Badische Konservatorium befindet sich weiter im Spendenmarathon für einen neuen Konzertflügel, zu dem wesentlich auch Benefizkonzerte beitragen.

Gleich fünf davon gibt es im Mai: Am Fr, 6.5. spielen Fabio Shiro Monteiro, Rainer Haug und Andrea Förderreuther lateinamerikanische Musik für Gitarre, darunter auch eine Uraufführung von José Maria Gallardo del Rey (19.30 Uhr, Kleine Kirche am Marktplatz). „Percussion Plus“ ist Programm am Fr, 13.5., wenn sich Schlagzeug mit anderen Instrumenten paart.

Auch hier gibt es eine Uraufführung: „Terminal Moraine“ für Vibrafon und Computer von Adam Scott Neal (19.30 Uhr, Kons). StipendiatInnen des Kons vom Helmholtz-Musikgymnasium präsentieren am Do, 19.5. ein Programm vom Barock bis in die Moderne (19.30 Uhr, Karlsburg Durlach). Mit Musik von Beethoven und seinem Zeitgenossen Mozart und dem unbekannten Beethoven-Weggefährten Antonin Reicha besucht ein Kons-Ensemble die Wohnstift Residenz Rüppurr (Fr, 27.5., 18 Uhr).

Ein Highlight folgt am Sa, 28.5., wenn das 80-köpfige Young Classic Sound Orchestra zu Melodien aus der Filmmusik eine Multimediashow auffährt (19 Uhr, Konzerthaus). -fd