Am Sa, 10.9. eröffnet das Frank Dupree Trio die neue Spielzeit am Staatstheater mit einem Benefizkonzert für die „Kons-Spendensymphonie“.

Der Ausnahmepianist spielt mit seinem Schlagzeuger Meinhard „Obi“ Jenne und Kontrabassist Jakob Krupp Stücke des ukrainischen Komponisten Nikolai Kapustin, dessen Songs das Trio erst 2022 auf dem Album „Blueprint“ verewigt hat, sowie Werke von Bernstein und von Chick Corea.

Am Sa, 24.9. spielen um 17 Uhr Solisten des Badischen Konservatoriums gleich zwei Klaviertrios im hauseigenen Ordensteinsaal: Schuberts Klaviertrio B-Dur Op. 99 ist mit seiner Anmut und herzergreifenden Melodik eines der schönsten seiner Gattung.

Zudem erklingen die „Trois Nocturnes“ für Klaviertrio von Ernest Bloch von 1924. Am So, 9.10. um 20 Uhr gibt dann Starpianistin Lilya Zilberstein einen Soloklavierabend im Konzerthaus, gefolgt am So, 16.10. um 17 Uhr vom Seniorenorchester Karlsruhe. Das rund 40-köpfige Ensemble, das seit 2019 Teil des Kons ist, spielt ein Benefizkonzert in der Karlsburg-Durlach mit einem Mix aus Klassik, Operette und Musical. -rowa