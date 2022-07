Kons Spendensymphonie & Sommerfest

Die Konzerte für den neuen Flügel des Konservatoriums gehen auch im Juli weiter.

Am Sa, 2.7., 20 Uhr, gibt das KIT-Kammerorchester im Audimax mit „Mozart pur“ das mittlerweile zehnte Benefizkonzert im Rahmen „Kons Spendensymphonie“. Unter Leitung von François Salignat führt das Orchester u.a. mit Solisten des Kons (Toomas Vana u. Natalia Zagalskaia) das sehr selten gespielte Stück für zwei Klaviere Es-dur (KV 365) von Mozart auf.

Am Sa, 9.7. feiert das Kons sein Sommerfest von 14 bis 18 Uhr in der Nottingham Anlage und der Kaiserallee 11c: Auf einer Open-Air-Bühne präsentieren sich die großen Ensembles, zu denen u.a. die Bläserphilharmonie, die Sinfonietta Plus sowie die Jazz-Combo und die Soulband zählen. Im Ordensteinsaal gibt es ein Familienkonzert für Kinder ab vier sowie ein buntes Kammermusikprogramm. Rund um das Kons laden Mitmachaktionen und Gastro-Angebote zum Verweilen ein.

Am Sa, 16.7., 20 Uhr, bittet der Kons-Projektchor zum Benefizkonzert in die Karlsburg nach Durlach: Der eigens für die „Spendensymphonie“ gegründete Chor aus Lehrkräften singt begleitet von einem Streichquartett des Kons zu Ehren des 175. Todesjahres des Geschwisterpaares Fanny Hensel und Felix Mendelssohn Bartholdy. -rowa