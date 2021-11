„Ihre Note macht am Ende den Ton“, lautet das doppeldeutige Motto der „Kons-Spendensymphonie“.

Dahinter steckt der Aufruf, sich an der Anschaffung eines Steinway D-Flügels für das Badische Konservatorium zu beteiligen. Das zieht 2023 in die Räume der ehemaligen Dragonerkaserne in der Kaiserallee, damit endlich alle insgesamt rund 3.000 SchülerInnen und Lehrkräfte unter einem Dach vereint sind. Um den 220 Menschen fassenden neuen Konzertsaal angemessen zu bespielen, ist ein neuer, klangstarker Flügel vonnöten.

Die Spendensymphonie ist vielstimmig: So kann man neben einer freien Spende in beliebiger Höhe auch eine Flügeltaste oder eine persönliche Komposition erwerben. Auch der Besuch eines der 14 Benefizkonzerte hilft: Bis Dezember 2022 spielen Ensembles und SolistInnen aus dem eigenen Haus, aber auch lokale Gäste wie das KIT-Kammerorchester, die international erfolgreiche Pianistin Lilya Zilberstein (Fr, 3.12., Konzerthaus) oder Jazz-Saxofonist Peter Lehel mit dem Finefones Saxophone Quartet (4.2.22, Tempel) zugunsten des neuen Konzertflügels. -fd