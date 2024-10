Obwohl Technik bei aktuellen Themen meist eine wichtige Rolle spielt, findet man in der Politik oder im Kabarett kaum Techniker.

Konstantin Schmidt ist Kabarettist am Klavier und Ingenieur mit Maschinenbau-Diplom. Das hilft, den technischen Durchblick zu behalten, aber dabei den Humor nicht zu verlieren. In seinem neuesten Soloprogramm will er’s wissen.

Volkshochschule oder Youtube? Wer bringt mich weiter? Klimawandel, Energiewende, elektrische Autos – hat das für mich nicht Zeit bis nach der Rente? Was ist überhaupt das Wesentliche heutzutage: Liebe, frische Luft oder doch das Ladekabel? -rw