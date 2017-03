Konzerte am Staatstheater

Vom Quartett bis zum Nonett changiert die Besetzung im 3. Kammerkonzert der Staatstheater-Saison.

Auch musikalisch herrscht Vielfalt: Der leichten Musik Nino Rotas steht der brockige Hindemith gegenüber, außerdem wären da noch ein klanggewaltiger Ravel und ein unkonventionelles Stück von Kurt Weill So, 26.3., 11 Uhr, Badisches Staatstheater, Kleines Haus).

Zwei ganz unterschiedliche Annäherungen an das symbolistische Drama „Pelléas et Mélisande“ finden sich bei Schönberg und Fauré: Ersterer lässt das Orchester brodeln, der andere übt sich in Zurückhaltung – im 5. Sinfoniekonzert darf man sie vergleichen. Hier ist neben Dirigent Lothar Koenigs auch Janos Ecseghy zu Gast als Solist in Dvořáks Violinkonzert a-Moll (So, 9.4., 11 Uhr; Mo, 10.4., 20 Uhr, Badisches Staatstheater, Großes Haus). -fd