Konzerte am Staatstheater

In seinen Liedern verarbeitete Modest Mussorgski scharfe Beobachtungen der Gegenwart.

Die Sängerinnen Katherine Broderick, Alexandra Kadurina und Katharine Tier stellen in einem Liederabend die Liedzyklen „Die Kinderstube“, das düstere „Ohne Sonne“ und die „Lieder und Tänze des Todes“ vor (Sa, 16.6., 19.30 Uhr). Dunkel ist auch die Stimmung in den „Metamorphosen“ von Richard Strauss, in denen er die Zerstörung deutscher Kulturstätten im Zweiten Weltkrieg beklagt. Danach spielt im 7. Sinfoniekonzert die Staatskapelle mit Daniela Sindram (Mezzosopran) und Norbert Ernst (Tenor) Mahlers „Lied von der Erde“ (So, 17.6., 11 Uhr + Mo, 18.6., 20 Uhr).

Neue Kompositionen aus den Klassen von Markus Hechtle und Rihm werden erstmals bei den „Nachtklängen“ aufgeführt – auf die Bühne kommen Stücke von Esther Lee, Elina Lukijanova, Jan Esra Kuhl und Yang Guang (Fr, 22.6., 21 Uhr). Drei Klaviertrios aus der jeweils späten Schaffensphase ihrer Komponisten präsentieren Janos Ecseghy, Thomas Gieron und Justin Brown beim finalen Kammerkonzert der Saison: Beethovens letztes Klaviertrio, Schuberts Fragment „Notturno“ und das Klaviertrio des amerikanischen Outsiders Charles Ives (So, 1.7., 11 Uhr). -fd