Konzerte am Staatstheater

Mit Liedern aus allerlei Ländern (von Loewe, Pfitzner, Ibert, Martin und Vaughan-Williams) lädt der Bass-Bariton Nicholas Brownlee zu einer musikalischen Reise um die Welt bei seinem Liederabend (So, 18.11., 19 Uhr, Kleines Haus).

Einen russischen Schwerpunkt setzt das 3. Sinfoniekonzert der Saison mit Rimski-Korsakows „Scheherazade“ und Prokofjews „Symphonie Classique“, dazu gibt’s André Jolivets Konzert für Fagott (Solo: Lydia Pantzier; So, 25.11., 11 Uhr; Mo, 26.11., 20 Uhr, Großes Haus).

In einem Kammerkonzert ertönen Quintette und Sextette von Beethoven, Arnold Bax und York Bowen (So, 9.12., 11 Uhr, Kleines Haus) und so besinnlich wie lustig geht’s im Kammerkonzert „Wunderliche Weihnacht“ (u.a. mit Vivaldi und Corelli) zu (Do, 13.12., 20 Uhr; So, 16.12., 11 Uhr). -fd