Konzerte am Staatstheater

Volles Blech im 1. Kammerkonzert der Staatstheater-Saison.

Das Blechbläserquintett Basta Brass reist mit Trompeten und Posaune, mit Horn und Tuba durch die Länder und Epochen. Als Leporello in „Spotlight Don Giovanni“ kennt das Karlsruher Publikum Renatus Meszar (So, 17.11., 11+18 Uhr, Kleines Haus). Am „Liederabend“ mit François Salignat treten französische und deutsche Lieder von Duparc und Poulenc sowie Schubert und Brahms in Beziehung (Sa, 30.10., 19 Uhr, Kleines Haus).

Mit dem „Echo Klassik“ preisgekrönt ist der Cellist Julian Steckel, zu Gast beim 2. Sinfoniekonzert für das Cello-Konzert Nr. 1 von Schostakowitsch. Drumherum schaffen Haydns Sinfonie Nr. 92 und „Summa“ von Arvo Pärt eine mehr als 200 Jahre umspannende Klammer. -fd