Konzerte am Staatstheater

Das Trio La-Deur nähert sich den Tangos von Astor Piazzolla auf ganz eigene, emotionale Weise.

Die Tango-Schroffheit von Piazzolla und José Bragato trifft im 2. Kammerkonzert auf den warmen Bossa Nova der Brazil-Jazz-Suite von Martin Nitschmann (So, 7.11., 11 Uhr, Kleines Haus). Herbert Schuch interpretiert beim 3. Sinfoniekonzert Edvard Griegs Klavierkonzert a-Moll, das mit nordisch-tänzerischem Charakter besticht.

Drumherum spielt die Badische Staatskapelle die Tragische Ouvertüre von Brahms und zwei Tondichtungen von Richard Strauss nach Shakespeare („Macbeth“) und Lenau („Don Juan“; So, 21.11., 11 Uhr; Mo, 22.11., 20 Uhr, Großes Haus). Die Reihe „Jazz & Literatur“ gestaltet zum Festjahr „1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ ein Programm, das jüdische Kultur mitreißend feiert (So, 14.11., 11 Uhr, Neues Entree). -fd