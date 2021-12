Konzerte für Kinder

Brrr, ist das kalt – die Oboe friert und klingt gleich ganz verstimmt.

Die Geige nebenan zittert so sehr, dass kein gerader Ton mehr rauskommt. Dann beginnen die Instrumente mit einer musikalischen Schneeballschlacht – ein Kleinkinderkonzert im Zeichen von Winterträumen (Fr-So, 10.-12.12., 9.30+11 Uhr, Insel).

Was Mozart zum Krimiautor macht und wie er einen Toten in seiner Oper „Don Giovanni“ wieder auferstehen lässt, verraten SängerInnen des Opern-Ensembles in Kostüm und Maske beim Kinderkonzert (So, 9.1., 11+15 Uhr, Großes Haus). -fd