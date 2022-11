Konzerte im Staatstheater

Der Karlsruher Komponist Damon Lee vertont den Stummfilm „Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern“ von 1928 bei der Reihe Nachtklänge.

Irgendwo zwischen Metropolis, Toru Takemitsu, Ennio Morricone und digitaler Klangsprache (Fr, 4.11., 21 Uhr, Studio). „Around The World“ spielt sich das Blechbläserensemble Basta Brass und macht u.a. Station in Belgien, Deutschland, den USA, Ungarn und Mexiko – von Bach bis zur „West Side Story“ (So, 13.11., 11.30 Uhr, Stephansaal).

Im dritten Sinfoniekonzert spielt der junge Starbläser Simon Höfele das Trompetenkonzert von Christian Jost, der es Chet Baker gewidmet hat. Auch im Programm: die 6. Sinfonie („Le Matin“) von Joseph Haydn und Beethovens allererste (So, 20.11., 11 Uhr; Mo, 21.11., 20 Uhr, Großes Haus). Der Bass Nathanaël Tavernier gestaltet einen Liederabend im Zeichen von Don Quichote (Do, 24.11., 19.30 Uhr, Schloss Karlsruhe, Gartensaal). -fd