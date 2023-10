Konzerte im Staatstheater

Neben dem Sonderkonzert „Auf Reger!“ (So, 8.10.) und den „Nachtklängen“ beim „Zeitgenuss-Festival“ (öffentl. Probe: Do, 12.10., 20 Uhr; Fr., 13.10., 21 Uhr) ist auch musikalisch weiter viel geboten.

Mit drei Klaviertrios wird die Saison der Kammerkonzerte eröffnet, allesamt von (Wahl-)Wienern komponiert. Joseph Haydn macht den Anfang. Zemlinskys Trio op. 3 nahm sich den dichten Klang Brahms zum Vorbild, der seinen jüngeren Kollegen mit Erfolg an seinen Verleger empfahl. Brahms veröffentlichte sein Trio in H-Dur erst rund 40 Jahre nach der ersten Fassung, unter Drängen von Clara Schumann (So, 15.10., 11 Uhr).

Das zweite Sinfoniekonzert beginnt mit Respighis orchestraler Übertragung dreier Choralvorspiele von Bach. Mit viel „Brass“ geht es weiter: Mike Svoboda, selbst Posaunist, komponierte sein „Triple Concerto“ für Trompete, Posaune und Tuba vor rund zehn Jahren. So können drei Virtuosen der Staatskapelle in dieser ungewöhnlichen Kombi in ihren Solos glänzen.

César Francks Sinfonie in d-Moll, mit der der Abend schließt, war die einzige des renommierten Organisten. Dennoch prägte sie mit ihrem zyklischen Modell, bei dem sich ein Thema durch alle drei Sätze zieht, alle folgende französische Instrumentalmusik (So, 29.10., 11 Uhr; Mo, 30.10., 19.30 Uhr). -sb