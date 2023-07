„Was soll ich dich lehren, Krabat?“

„Das Müllern – oder auch das andere?“, fragt der Meister den Waisenjungen, als dieser an der Mühle am Schwarzwasser ankommt. „Das andere auch“, antwortet Krabat flüsternd und damit beginnt seine Reise in die Welt der Schwarzen Magie.

Das Stück von Otfried Preußler bringt die Unterstufen-Theater-AG des Goethe-Gymnasiums unter der Regie von Jacqueline Edelmann und Virginie Bousquet auf die Bühne. Ab zwölf Jahren. -rw