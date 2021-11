Krebs trifft... David Bowie & Co.

Bald sechs Jahre ist es her, dass David Bowie starb – zwei Tage nach dem Release seines letzten Albums „Blackstar“.

Sänger und Entertainer Sascha Krebs und seine Gäste Maja Sikora und Nikolaj Alexander Brucker jetten dem exzentrischen Star ins Weltall hinterher. Bei der „Ziggy Stardust“-Revue dürfen natürlich Hits wie „Heroes“, „Rebel Rebel“, „Space Oddity“ und „China Girl“ nicht fehlen.

In der neuen Kammertheater-Reihe „Krebs trifft...“ begibt sich Sascha Krebs mit seiner Band The Four Lobsters jeden Monat auf die Spuren großer Musiklegenden. -fd