Kultur im Klappstuhl 2023

Origineller Titel, interessantes Format.

Bei „Kultur im Klappstuhl“ ist der Name Programm, denn ihre Stühle bringen die BesucherInnen zu den Veranstaltungen selbst mit. Die Spielorte unter freiem Himmel tragen zum Charme der Reihe bei. Vom 16.6. bis 29.7. treten nicht nur in der Innenstadt, sondern auch wieder in den Bühler Stadtteilen Künstler unterschiedlichster Art auf: Los geht’s am Fr, 16.6. um 20 Uhr mit Soul und Funk der Karlsruher Band Amy Sue & Friends bei der Rheintalhalle Weitenung.

Tags drauf gibt’s „Romeo und Julia“ mit Bernd Lafrenz – warum auch eine dreistündige Shakespeare-Aufführung ansehen, wenn man alles in einem komödiantischen Zeitraffer kennenlernen kann (Sa, 17.6., 20 Uhr, Wasserschloss Neusatz)? „Die Frage ist, was man auf Streichinstrumenten noch alles spielen kann außer Mozart und Beethoven“: Manon Co. sind vier Musikerinnen mit klassischer Ausbildung, die auf Streichinstrumenten Jazz, Soundtracks, Pop und Rock interpretieren (Fr, 23.6., 20 Uhr, An der Bühlot hinter dem Rathaus 2, Hauptstr. 41). -rw