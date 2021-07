Kultur in der Klotze 2021: Theaterzelt

Neun lokale Privattheater starten im Rahmen von „Kultursommer in Karlsruhe“ gemeinsam in die neue Spielzeit.

32 Tage steht das Theaterzelt unter gemeinsamer Regie von „Karlsruher Theaternacht“, Kulturamt und KME mit rund 120 Sitzplätzen in der Günther-Klotz-Anlage an der Kreuzung Junker-und-Ruh-Weg/Wilhelm-Baur-Str. nahe der Fahrrad-Drive-In-Teststation und hat 17 Stücke auf dem Spielplan: Das Sandkorn präsentiert mit „Don’t Worry, Be Happy“ (Premiere: Do, 1.7.; 2.+3.7., je 19.30 Uhr; auch: So, 18.+25.7., 18.30 Uhr, Sandkorn-Fabrik) eine musikalisch-satirische Show, in der das Kabarettisten-Duo Rastetter & Wacker erstmals mit Patricia Keßler und Michael Postweiler gemeinsame Sache macht und die Höhepunkte aus dem Ra-Wa-Repertoire um weltbekannte Chansons sowie originell interpretierte Rock-Hits und Raritäten ergänzt. „Eine wahrhaft gelogene Komödie“ gelobt „Fakt Up!“ (Uraufführung: So, 4.7.; 5.7.; auch: 8./10./11./16./17./23./24./30.7., Sandkorn-Studio, 19.30 Uhr): In dem hochaktuellen Schwurbelsolo von Rik Tett schlüpft Schauspieler Sven Djurovic in acht verschiedene Rollen.

Das Jakobus-Theater ist mit Derek Benfields Komödie „Touch And Go“ (Do-Sa, 15.-17.7., 19.30 Uhr) vertreten; das Marotte Figurentheater zeigt „Er ist wieder da“ (Mi-Fr, 28.-30.7., 20 Uhr) nach dem Erfolgsroman von Timur Vermes; der Tiyatro Diyalog spielt für ZuschauerInnen ab fünf das fantastische persische Märchen „Das Königsbuch“ (Mi, 21.7., 14.30 Uhr; Do+Fr, 22.+23.7., 17 Uhr) und wendet sich mit dem improvisierten „Wohin des Wegs?“ (22.+23.7., 20 Uhr) auch den Erwachsenen zu. Die Uni-Theater setzen auf eine bunte Mischung verschiedener Formate, namentlich das Volkstheater-Livehörspiel „Abenteuer im Lauschexpress“ (Fr, 9.7., 16+18 Uhr) für Kids ab sechs, Improtheater von Schmitz Katze (9.7., 20 Uhr), das „Werkstattprojekt“ zwischen Coming-Of-Age, Collagen und Corona und Jörg Neugebauers „Irgendwann wird es von selber hell“ (Di, 6.7., 16.30 Uhr; Do, 8.7., 20 Uhr), „Anthologie“ (6.7., 20 Uhr; 8.7., 17 Uhr) und die vom gleichnamigen Cyrano, Edgar Allan Poe und Barbie inspirierte „Barbara von Bergerac, oder: Daraus können wir machen, was wir wollen“ (Mi, 7.7., 19 Uhr).

Der Werkraum bietet interaktives Forum-Theater nach Augusto Boal („Ihr habt das Wort!“, So, 18.7., 18 Uhr), dazu kommen noch Improvisationsabende (Sa-Mo, 10.-12.7., 19.30 Uhr, Die Käuze) und die jungen Klassiker „Gut gegen Nordwind“ (Sa+So, 24.+25.7., 19.30 Uhr) vom Kammertheater – das außerdem die Musik-Comedy „Spanisch für Anfängerinnen“ (Mo+Di, 26.+27.7., 19.30 Uhr) beisteuert – und der KA-Schwank „Oifach ferdig“ (Sa, 31.7., 19 Uhr; So, 1.8., 15+19 Uhr, Badisch Bühn). -pat