Kultur live Ettlingen

Zum Herbst steht in Ettlingen die neue „Kultur live“-Spielzeit 2025/26 in den Startlöchern – mit einem abwechslungsreichen Programm, das von Theater über Musik bis hin zu Comedy und Sonderformaten reicht.

Den Auftakt macht das „Schlosskonzert“ von SWR Kultur mit dem Ensemble Verità Baroque (So, 5.10., 18 Uhr, Schloss, Asamsaal). Musikalisches Highlight: die vielfach ausgezeichnete Freiburger A-cappella-Gruppe Anders (Di, 16.10., 20 Uhr, Schloss, Epernaysaal) und ihr neues Programm „So kurz davor“, das sich um Momente dreht, in denen der Puls steigt und das Herz rast – ob erster Kuss, Zehn-Meter-Brett-Sprung oder dem „Chef-die-Meinung-geigen“.

Ebenfalls im „Nachtcafé“-Kontext steht der Liederabend „Lauter Lotterlieder – Die wilden Frauen der Goldenen 20er“ von Schauspielerin und Sängerin Elke Wollmann und Pianistin Béatrice Kahl (Sa, 25.10., 20 Uhr, Schloss Ettlingen, Epernaysaal). Eine Koop mit dem Be-La Begegnungsladen im Rahmen der „Interkulturellen Woche“ ist das deutsch-türkische Theater Ulüm mit seinem neuen Stück „Sind Sie Ausländer? Nein, ich bin Türke“ (Sa, 11.10., 18 Uhr, Schloss, Epernaysaal), in dem anhand der Familie Dasch ein scharfsinnig-amüsanter Blick auf die Themen Vielfalt, Integration und gesellschaftliche Vorurteile geworfen wird.

Und als „Kultur Live Spezial“ gibt’s die „1. Ettlinger Lachnacht“ (Sa, 1.11., 20 Uhr, Stadthalle), an der Host Frederic Hormuth HG. Butzko, Bernhard Westenberger, Mia Pittroff und Sertac Mutlu auf die Bühne holt. -pat