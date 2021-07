Kulturhalle Remchingen

Nach langer von gelegentlichen Streamingkonzerten und dem Publikumsschauspiel „Extrawurst“ Ende Juni unterbrochener Pause steigt Remchingen wieder in den geordneten Kulturbetrieb ein – open air neben der Kulturhalle.

Zum Restart kommt Kabarettist Bernd Kohlhepp als knitzer Schwabe Herr Hämmerle (Fr, 2.7.) „und bleibt so lange, bis er wieder geht“.

Sandie Wollasch und Matthias Hautsch (Fr, 9.7. interpretieren mit Stimme und Akustikgitarre vornehmlich voluminöse Pop-Songs und jazzige Solostücke; Hiss (Sa, 10.7.) feiern sich im Jubiläumsjahr mit einem Querschnitt durch 25 Jahre Folk-Ska-Walzer-Blues-Polka-Roll; Wolfgang Schorlau und Claudio Ciaolo (Mi, 14.7.) lesen aus ihrem neuesten Roman „Der Tintenfischer“, dem zweiten Fall für Commissario Morello, der diesmal in Venedig ermittelt; Cream Of Clapton (Fr, 16.7.) aus dem Raum Forbach, Rastatt, Baden-Baden und Pforzheim verneigen sich bei ihrem Tribute vor Slowhand Eric, während Claus Müller und seine sonst aus bis zu zwölf Musikern bestehende Jimi Hendrix Band (Sa, 17.7.) beim Konzert zum coronabedingt nachgezogenen 50. Todestag aus demselben Grund auf eine Handvoll schrumpft.

Und die Frontm3n (Do, 29.7.) Peter Howarth (The Hollies), Mick Wilson (Ex-10cc) und Pete Lincoln (The Sweet) vereinen während ihrer Akustiknacht auf Girattensaiten, was dem Papier nach noch etwas widersprüchlich klingt. Beginn: je 20 Uhr. -pat