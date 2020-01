Kulturhalle Remchingen

Das Sinfonieorchester Ludwigsburg läutet beim „Remchinger Neujahrskonzert“ (So, 5.1., 18 Uhr) das Kulturhallen-Programm der Saison 2020 ein.

Gespielt werden Werke von Brahms und Grieg sowie die schönsten Stücke aus dem romantischen Repertoire. Dem Orchester zur Seite steht Blockflötenvirtuose und Musikclown Gabor Vosteen. Heiter weiter geht’s in der Strauss-Operette „Die Fledermaus“ (Di, 14.1.) sowie den Schönen Mannheims (Sa, 18.1.) und dem Duo Zu Zweit (Fr, 24.1., Löwensaal Nöttingen). Außerdem auf die Kulturhallen-Bühne kommen Arthur Millers Drama „Tod eines Handlungsreisenden“ (Mi, 15.1.), Yasmina Rezas Komödie „Kunst“ (Do, 30.1.), Rafik Schami (Mo, 10.2., 19.30 Uhr), der aus seinem neuen Roman „Die geheime Mission des Kardinals“ liest, die von den 30ern bis zu den Millenniumshits reichende Tanzshow „Don’t Stop The Music“ (Mi, 12.2.), Illusionist Peter Valance (Sa, 8.2.) sowie Comedian Ingolf Lück (Fr, 7.2.).

Parallel unterhält im Nöttinger Löwensaal Puppenspielerin Andrea Bongers (Fr, 7.2.) auch mit Kabarett- und Musikeinlagen. Dort stehen auf dem Konzertplan noch der Auftritt von Zamma (Sa, 11.1., s. sep. Tipp), ein „Glanzlieder“-Doppel von Mundart-Chansonnier Dieter Huthmacher und Gitarrist Matthias Hautsch (Fr, 31.1.), die überwiegend in Bretonisch singende französische Liedermacherin Gwennyn (So, 2.2., 18 Uhr) und das durch Soul, Funk, Blues, Country und Americana groovende Akustiktrio Opportunity (Fr, 14.2.). Beginn: je 20 Uhr. -pat