„Kultursommer“ in der Christuskirche 2021

Der „Kultursommer“ an der Christuskirche geht nach der erfolgreichen Premiere 2021 in seine zweite Auflage.

Nach den vier Konzerten im Juli folgen weitere fünf im August und September. Das besondere des „Kultursommers“ sind die unterschiedlichen Facetten der Musikgenres: Von kammermusikalischen Abenden, Orgel- und Orchesterkonzerten hin zu Chorkonzerten finden Liebhaber der klassischen Musik ihr Konzert. Nach dem Serenadenabend am 1.8. heißt es am So, 8.8. ab 11.30 Uhr „Wie schön leucht’ uns der Morgenstern“. Gespielt wird die Choralfantasie von Max Reger, die auf einer barocken Choralmelodie fußt, von Vincent Knüppe, Orgel (HfMDK Frankfurt am Main), der auch Bachs Präludium und Fuge a-Moll, BWV 543 im Gepäck hat.

Traditionell findet der Abschluss des „Karlsruher Orgelspaziergangs“ in der Christuskirche Karlsruhe statt. Unter dem Titel „Faszination Orgel“ – Improvisiert oder komponiert? Vom Festhalten einer flüchtigen Kunst“ spielt Carsten Wiebusch Werke von J. S. Bach und M. Dupré. (So, 12.9.,18 Uhr).

Erstmals gastiert die Junge Südwestdeutsche Philharmonie mit einem Sinfoniekonzert. Die JSWP setzt sich aus vor allem aus Musik Studierenden zusammen. Das junge Orchester hat durch sein mitreißendes Spiel einen hervorragenden Ruf und man arbeitet mit Partnern wie der musikalischen Akademie des Nationaltheaters Mannheim zusammen. Auf dem Programm stehen Werke von Charles Ives, J.S. Bach, Igor Stravinsky, Richard Wagner und Terry Riley (So, 26.9., 18 Uhr). -rowa