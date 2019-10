„Kunst“ von Yasmina Reza ist eines der großen Stücke unserer Zeit.

Intelligent, hintersinnig, witzig und traurig – „Kunst“ bietet eine subtile und unterhaltsame Analyse einer scheinbar festgefügten Situation. In der Regie von Hendrik Dörr spielt neben Roland Brunner und Hendrik Pape Ferdinand Grözinger, früher am Staatstheater, inzwischen im „Tatort“ und zuletzt auch in der Filmkomödie „Big Manni“ zu erleben. -gepa