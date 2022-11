Serge hat sich ein Bild gekauft.

Für sehr viel Geld. Seine Sache? Mitnichten, findet sein Freund Marc. Dass Serge eine solche Summe für ein abstraktes Gemälde mit nichts als weißen Streifen darauf ausgibt, ist für ihn Verrat an ihrer Freundschaft. Yvan, der Dritte im Bunde, versucht zu vermitteln, steht aber kurz vor der Hochzeit mit der Tochter eines großen Papierwarenhändlers. Wie viele Überraschungen verträgt eine Freundschaft? Wie viele Unterschiede? Und wie viel Toleranz eigentlich?

Yasmina Rezas drittes Bühnenstück wurde nach seiner Uraufführung 1994 in Paris mehrfach ausgezeichnet und in über 40 Sprachen übersetzt. „Kunst“ gilt heute als eine der erfolgreichsten französischen Komödien überhaupt. Regie: Nicola May. -rowa