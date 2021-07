Die Chöre und natürlich auch die Chöre mit Kindern und Jugendlichen waren vom Kultur- und Kontaktlockdown besonders betroffen.

Dorothea Lehmann-Horsch präsentiert nun an zwei Terminen mit Chorkindern aus der Lutherana das Musical „Kunterbunt“ von G. Fehrs und M. Voigt in der Regie von Angie Betz. Solist am Klavier ist Daniel Kaiser. -rowa