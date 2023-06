Ein Leben für die Kunst, kein Geld und keine Sorgen.

So das Ideal der Bohème des 19. Jh. Inmitten der bunten Welt der Pariser Künstlerkreise leben der Dichter Rodolfo und seine Freunde unbeschwert und losgelöst vom Ernst des Lebens in einer kleinen Mansarde. Als die Zimmernachbarin Mimí um Feuer für eine erloschene Kerze bittet, entflammt eine leidenschaftliche Liebe zwischen ihr und Rodolfo, die schnell hochbrennt – und wieder verglüht. Als Mimí schwer krank wird, bricht die Realität in das Leben der Bohèmiens hinein.

Mit der Erstaufführung 1896 erlangte der Stoff des Romans „Scènes de la vie de bohème“ von Henri Murger Weltruhm. Tragisch, voll Komik und Sentimentalität führt das musiktheatralische Werk direkt hinein in die lebensfrohe, doch oft prekäre und idealisierte Welt der Bohème. Intendant Ulrich Peters inszeniert, für Ungeduldige gibt’s eine Voraufführung (So, 11.6., 11 Uhr) inkl. Einführungsmatinee. -sb