La cage aux folles & Reineke Fuchs

Georges und Albin sind seit Jahren ein Paar.

Im Alltagsleben kümmert Albin sich um Küche und Haushalt, während Georges einen Nachtclub unterhält: La cage aux folles. Hier tanzen, singen und künden von Lust und Entgrenzung allabendlich die Cagelles und hier entfaltet Albin seine zweite Identität als Zaza, Dragstar des Clubs. Der weltbekannte Musicalerfolg (1983) nach dem Stück von Jean Poiret, 1979 als turbulent-schrille Komödie in Frankreich verfilmt und hier als „Ein Käfig voller Narren“ bekannt, gilt als erster erfolgreicher Film mit queerem Bezug (Sa, 5.+19.11., 20 Uhr; So, 6.11. 15 Uhr; So, 20.11., 19 Uhr).

Die virtuose Interpretation von Goethes brillanter Fabel „Reineke Fuchs“, die Michael Laricchia in der Regie von Rosalinde Renn für die Hofbühne entwickelte, ist nun an zwei Terminen im Spiegelfoyer zu sehen (Do, 3.11.+ Mi, 16.11., 20 Uhr) -rowa