La nuit du cirque 2021

Ein Wochenende voll anspruchsvoll-zeitgenössischem Zirkus mit jungen Artisten bietet die dritte Auflage der von Frankreich ausgehenden „Nuit du cirque“.

Carlos Zaspel begibt sich in „Stick To Me“ (Fr, 12.11., 20 Uhr) auf eine artistische Reise in die Tiefen der menschlichen Seele und verkörpert die Dynamik in Beziehungen zu Depressiven. In ihrem neuen Projekt „Out Of The Box“ (Sa, 13.11., Zeit und Ort kurzfristig auf www.tollhaus.de) stellen Kolja Huneck und Andrea Salustri das Publikum ins Zentrum ihres „Sensory Circus Laboratory“.

Zum Abschluss des Wochenendes führt das belgische Collectif Rafale ausgehend von der Erlebniswelt eines Blinden mit der Konzentration auf Gerüche, Klänge und Vibrationen für Zuschauer ab acht das inklusive Stück „Sanctuary Savage“ (So, 14.11., 19 Uhr) auf. -fk