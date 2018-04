Lampenfieber & Auf und davon

Wo Scheinwerfer sind, gibt es Licht und Schatten.

In „Lampenfieber – Jetzt mal in echt“ plaudert Schauspieler Markus Veith vom Schein und Sein, den Höhen und Tiefen seines geliebten und manchmal auch gehassten Jobs (So, 15.4., 18 Uhr).

Als klamme, aber attraktive Gräfin mit genauso ansehnlicher Zofe im Schlepptau ist es nicht schwer, an Geld zu kommen. Selbst wenn man weder klamm noch Gräfin oder Zofe ist. So treiben sich Josephine und Elizabeth in der Welt herum und die Moneten von ihren nichtsahnenden männlichen Opfern ein. Bis sie mit dem Banker Charlie auf ihren ersten ebenbürtigen Gegner stoßen und plötzlich zarte Gefühle aufkeimen. (Mi, 18.4., 20 Uhr, jeweils Jakobus-Theater). -fd