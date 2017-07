Landesjugendbarockorchester

Zwischen 15 und 26 Jahre jung sind die Mitglieder des Landesjugendbarockorchesters, dirigiert von Gerd-Uwe Klein.

Auf Barockinstrumenten spielen sie in ihrem aktuellen Programm das 2. sowie 4. Brandenburgische Konzert von J.S. Bach, Telemanns Suite in g-Moll und eine Streichersuite von Rameau. Die Solo-Parts bei Bachs 2. Konzert übernehmen Trompeter Pavel Janecek und Antoine Cottinet an der Oboe; Julika Lorenz (Violine), Johanna Boehm und Thomas Dombrowski (Blockflöte) fällt diese Rolle im 4. Konzert zu. -fd