Es muss nicht immer klassische Sinfonik sein.

Seit 2014 gibt es das Landesjugendensemble Neue Musik Ba-Wü. Jugendliche zwischen 13 und 21 Jahren studieren hier Werke der Neuen Musik ein – von der Klassischen Moderne bis zu Uraufführungen. Extra für das LJE schrieben diesmal Meike Senker und Ui-Kyung Lee neue Stücke.

Senkers „Gedanken zerren“ flackert zwischen Klarheit und Chaos und verbindet ebenso klassische Instrumente mit Elektronik wie Lee in seinem trickreichen Stück „Let Everything That Has Breath Praise“. Im Kontrast dazu stehen Anton Weberns „Fünf Stücke op. 10“. -fd