Lang lebe Doktor Knock

„Ein gesunder Mensch weiß nur noch nicht, dass er krank ist.“

Wenn nicht nur hierzulande verzweifelt Dorf- oder Landärzte gesucht werden, dann sicherlich nicht solche wie Doktor Knock in Jules Romains Erzählung, der Vorlage für das Theaterstück von Gabriele Michel und Franco Rosa, in dem ein neuer Landarzt Unruhe in ein Dorfidyll bringt. Die letzten Termine sind Fr+Sa 20.+21.9. sowie Fr+Sa, 27.+28.9., 20 Uhr, Orgelfabrik. -rw