Lang lebe Doktor Knock

„Ein gesunder Mensch weiß nur noch nicht, dass er krank ist“, das wiederum weiß Doktor Knock.

Nach diesem Leitsatz verrichtet er seine Arbeit seit Neuestem in einem idyllischen Dorf. Seinen Vorgänger hat es in die Stadt gezogen. Merkwürdig, hatte er doch ein ruhiges, fast arbeitsfreies Leben in dieser buchstäblich heilen Welt. Hier werden nun unter Doktor Knocks medizinischem Regime aus kleinen Quetschungen umfassende Muskelprobleme, aus einer gesunden Dorfgemeinschaft ein künstliches Lazarett – und aus dem Neuankömmling ein Neureicher? Gabriele Michel und Franco Rosa haben sich einer ebenso lustigen wie bösen Erzählung von Jules Romains angenommen und bringen sie auf die Bühne der Orgelfabrik. -fd