Zum zehnten Mal verleihen das ZKM und das SWR Experimentalstudio aus Freiburg den „Giga Hertz-Preis“ für Elektronische Musik.

Drei Produktionspreise sollen neue künstlerische Arbeiten ermöglichen – hinzu kommt der „Giga Hertz-Preis“ für das Lebenswerk einer bis dato noch gut geheim gehaltenen Künstlerpersönlichkeit.

Das Auftaktkonzert gehört den Gewinnern 2017 sowie den Produktionen, die der „Giga Hertz-Preis“ 2016 ermöglicht hat (Do, 23.11., 20 Uhr). Im Konzert des SWR-Experimentalstudios am Freitag führt das Ensemble Experimental die Stücke der Preisträgerinnen Lula Romero (2014) und Madjid Tahriri (2011) sowie eines von Kristian Ireland auf (24.11., 21 Uhr).

Den Höhepunkt findet das Festival in der großen Preisverleihung am Sa, 25.11. (20 Uhr), bevor sich das restliche Wochenende in Vorträgen, Gesprächen und einer Lesung ganz der Haupt-Preisträgerin Laurie Anderson widmet. -fd