Legendary Rock Voices

Bühne & Klassik // Artikel vom 23.11.2025

Auf „eine epische Reise durch die größten Melodien des Rocks“ führt dieser Abend.

Denn die Hits von Rammstein, Scorpions, AC/DC, Bon Jovi, Kiss, Queen, Nirvana, Linkin Park, The Offspring, Muse, Deep Purple, System Of A Down, Aerosmith, Måneskin u.v.m. werden bei „Legendary Rock Voices“ von einer Band samt Orchester und Solisten sowie aufwendig inszenierten Licht- und Videoeffekten zu einer rocksymphonischen Performance. -pat

So, 23.11., 17 Uhr, Congress Centrum Pforzheim

Anfang « Christuskirche: Kantatengottesdienste | 120 Jahre Bachchor: Verdis „Requiem“ » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte addieren Sie 9 und 4.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE BÜHNE & KLASSIK-ARTIKEL

Der König der Löwen

König der Löwen, Game Of Thrones, Ennio Morricone, Star Wars & Eiskönigin

Bühne & Klassik // Artikel vom 29.12.2025

Wenn Filme und Serien ikonisch werden, liegt das nicht zuletzt an der Musik.

Weiterlesen …
Ceren Oran & Moving Borders – „Schön anders“

Ceren Oran & Moving Borders – „Schön anders“

Bühne & Klassik // Artikel vom 28.11.2025

Die Compagnie Moving Borders ist auf Shows im öffentlichen Raum und Tanz für junges Publikum spezialisiert.

Weiterlesen …
Martyna Mišeikytė (Foto: Simona Mockevičienė)

Klangreise der Posaune

Bühne & Klassik // Artikel vom 27.11.2025

Die junge Posaunistin Martyna Mišeikytė (geb. 2001) aus Litauen studierte an der HfM und ist seit März 2025 als Soloposaunistin im Philharmonischen Orchester Bremerhaven engagiert.

Weiterlesen …

Kiesecker Hoess – „The Truth“

Bühne & Klassik // Artikel vom 26.11.2025

„The Truth“ ist das erste Mockumentary-Tanzstück von Kiesecker Hoess mit choreografischen Sequenzen und filmischen Szenen.

Weiterlesen …
Werbung
Roots Magic

Roots Magic

Bühne & Klassik // Artikel vom 23.11.2025

David Copperfield und die Ehrlich Brothers hätten hier nichts zu melden.

Weiterlesen …
Bachchor

120 Jahre Bachchor: Verdis „Requiem“

Bühne & Klassik // Artikel vom 23.11.2025

Mit Giuseppe Verdi monumentalem „Requiem“ präsentiert KMD Raiser ein fulminantes Abschlusskonzert des Jubiläums „120 Jahre Bachchor“.

Weiterlesen …

Legendary Rock Voices

Bühne & Klassik // Artikel vom 23.11.2025

Auf „eine epische Reise durch die größten Melodien des Rocks“ führt dieser Abend.

Weiterlesen …
Werbung

Christuskirche: Kantatengottesdienste

Bühne & Klassik // Artikel vom 23.11.2025

Mit Chören und Ensembles besetzt sind die beiden Kantatengottesdienste mit Pfarrerin Gabriele Hug und Kantaten von Bach Ende November.

Weiterlesen …
Werbung
Inter-Actions – „Flashback“ (Foto: Alexander Ehhalt)

Inter-Actions – „Flashback“

Bühne & Klassik // Artikel vom 22.11.2025

„Flashback“ ist ein Tanzstück, das mitten in einen Club führt.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über BÜHNE & KLASSIK

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper