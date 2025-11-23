Auf „eine epische Reise durch die größten Melodien des Rocks“ führt dieser Abend.

Denn die Hits von Rammstein, Scorpions, AC/DC, Bon Jovi, Kiss, Queen, Nirvana, Linkin Park, The Offspring, Muse, Deep Purple, System Of A Down, Aerosmith, Måneskin u.v.m. werden bei „Legendary Rock Voices“ von einer Band samt Orchester und Solisten sowie aufwendig inszenierten Licht- und Videoeffekten zu einer rocksymphonischen Performance. -pat