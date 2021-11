Eine neue Serie zum Improtheater legt ab.

In „Leinenlos“ geht es mit ordentlich Knoten auf die stürmische See der dramatischen Ungewissheit. Auf dem Meer der Improvisation gibt es weder Kompass noch GPS. Auf das seichte Fahrwasser der Telenovela folgen vielleicht schon eisige Schollen der Dramaserie. Fabian Groß, Annalena Köhne und Liss Scholtes sind die Crew an Bord und lassen auf ihrer Fahrt kein Serienklischee aus. -fd