Leipziger Synagogalchor

Das „Music On Demand“-Konzert verbindet die spirituellen Orte Synagoge und Kirche durch Psalmen, die Teil der jüdischen und der christlichen Liturgie sind.

Es erklingen vor allem Werke von jüdischen Komponisten verschiedener Epochen und Regionen; sie waren Kantoren, Chorleiter, Musiklehrer. Mit Leipzig sind die Namen Salomon Jadassohn, Samuel Lampel und Barnet Licht eng verbunden. Nach Mantua und Odessa richtet sich der Blick mit Salomone Rossi und David Nowakowsky. -rw