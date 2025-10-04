Les Boréades

Bühne & Klassik // Artikel vom 04.10.2025

Les Boréades (Foto: Stephan Walzl)

Im April 1763 waren die Proben zu Rameaus letzter Oper, die im Rahmen einer exklusiven königlichen Feierlichkeit uraufgeführt werden sollte, in vollem Gange, als sie aus ungeklärten Gründen unvermittelt abbrachen und das Werk ungespielt für über 200 Jahre in Archiven versank.

Möglicherweise hatte die Zensur ein Machtwort gesprochen, denn die vorgeblich mythologische Geschichte birgt eine tiefere Ebene: Der Kampf der Königin Alphise und des Lichtgott-Priesters Abaris gegen die selbstherrlich herrschenden Boreaden ist eine Parabel auf die Macht der Aufklärung, eine Verheißung des Sieges von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Eine weitere Besonderheit ist die durchgehende Beteiligung einer Ballettcompagnie.

Als „musikdramatischer Meilenstein“ wurde 2021 die Deutsche Erstinszenierung in Oldenburg durch Stephanie Twiehaus gerühmt, die nun auch in Karlsruhe zu erleben ist. -rw

Premiere: Sa, 4.10., 19 Uhr, Staatstheater, Karlsruhe

Anfang « Badisch Bühn | Paw – Rubble & Crew » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 9 plus 5.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE BÜHNE & KLASSIK-ARTIKEL

Jacqueline Feldmann

8. Komische Nacht Karlsruhe

Bühne & Klassik // Artikel vom 19.11.2025

Bei diesem „Comedy-Marathon“ bleibt das Publikum, wo es ist.

Weiterlesen …
Claudio Spieler (Foto: Salar Baygan)

Takata Takata

Bühne & Klassik // Artikel vom 30.10.2025

In einem magischen Garten voller spannender Sounds aus aller Welt treffen die Musiker Ingvo und Claudio auf die Flamencotänzerin Marina.

Weiterlesen …
Paw – Rubble & Crew

Paw – Rubble & Crew

Bühne & Klassik // Artikel vom 05.10.2025

Die kanadische TV-Serie um die von Herrchen Ryder angeführten mutigen Welpen Schäferhund Chase, Dalmatiner Marshall, Labrador Zuma, Mischling Rocky und Cockapoo Skye hat 2023 ein Spin-Off erhalten, in der die Englische Bulldogge Rubble im Mittelpunkt steht.

Weiterlesen …
Les Boréades (Foto: Stephan Walzl)

Les Boréades

Bühne & Klassik // Artikel vom 04.10.2025

Im April 1763 waren die Proben zu Rameaus letzter Oper, die im Rahmen einer exklusiven königlichen Feierlichkeit uraufgeführt werden sollte, in vollem Gange, als sie aus ungeklärten Gründen unvermittelt abbrachen und das Werk ungespielt für über 200 Jahre in Archiven versank.

Weiterlesen …
Gunzi Heil

Badisch Bühn

Bühne & Klassik // Artikel vom 03.10.2025

Für Kurt ist die Welt in bester Ordnung – seine Doris wünscht sich jedoch mehr Abwechslung im Leben.

Weiterlesen …
A Night At The Opera (Foto: Felix Grünschloß)

A Night At The Opera

Bühne & Klassik // Artikel vom 28.09.2025

Galakonzert des Opernensembles & Festakt „50 Jahre Bätzner-Bau“: Mit einer Operngala aus Lieblingsarien, Bravourstücken und Ensembles eröffnen Sänger des Opernensembles mit der Staatskapelle die Opernsaison.

Weiterlesen …
Broadcast Yourself (Foto: Arno Kohlem)

Broadcast Yourself

Bühne & Klassik // Artikel vom 27.09.2025

Ob daheim auf der Couch, im Zug oder beim Date – das neue Volksfernsehen ist immer dabei.

Weiterlesen …
Vocalensemble Rastatt

Klingende Residenz 2025

Bühne & Klassik // Artikel vom 27.09.2025

Über 30 Jahre nachdem er sein Opernkomponieren beendet hatte, komponierte er diese bezaubernde Musik, sein bedeutendstes Spätwerk.

Weiterlesen …
Miriam Feuersinger (Foto: Christine Schneider)

Festmusiken des 17. Jh. mit Miriam Feuersinger & Les Escapades

Bühne & Klassik // Artikel vom 27.09.2025

Festmusiken des 17. Jh. aus Schlesien und Ostpreußen präsentieren Sopranistin Miriam Feuersinger und das Ensemble Les Escapades mit Werken von Johann Sebastiani, Johann Kessel oder Carl Matthäi.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über BÜHNE & KLASSIK

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper