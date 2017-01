Les Femmes de GRM

Die Groupe de Recherches Musicales ist aus der Geschichte der elektronischen Musik und der Musique Concrète nicht wegzudenken.

1958 gegründet von Pierre Schaeffer, betrieben hier Persönlichkeiten wie François Bayle, Luc Ferrari oder Michel Chion theoretische Forschung, komponierten Musik und entwickelten Software. Frauen aber hatten es schwer am GRM. Sie wurden meist in assistierende Rollen gedrängt und bekamen keinen Zugang zu Studios und Geräten.

Ein kleines Festival im ZKM lenkt den Blick gezielt auf die Frauen, die dort dennoch ihren Weg gemacht haben: Mit Beatriz Ferreyra (Do, 12.1.), Evelyne Gayou (13.1.) und Annette Vande Gorne (14.1., je 20 Uhr, ZKM-Kubus) sind drei Komponistinnen für jeweils ein Solo-Konzert zu Gast. Vande Gorne gibt zudem am So, 15.1. einen Workshop von 10 bis 16 Uhr, Anmeldung: music@zkm.de. -fd