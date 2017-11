Liederabend mit Heidi Melton

Heidi Melton weiß, wie sich Migration anfühlt.

Als Amerikanerin ist die Brünnhilde aus dem Karlsruher Ring in Europa gelandet und kommt selbst, wie so viele in den USA, aus einer Familie „mit Migrations­hintergrund“. Auch sonst bewegt sich die Sopranistin zwischen den Kontinenten, sang in der Metropolitan Opera New York wie in Paris und Berlin.

Dieser Liederabend ist ihr ein besonderes Anliegen: Als Reaktion auf Trumps Einwanderungs-Politik interpretiert sie Lieder zum Thema Migration, von Korngold bis Mendelssohn, von Wagner bis Weill. Am Klavier: Justin Brown. -fd