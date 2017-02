Liederabend mit Kolarczyk

In diesem Jahr feiert Armin Kolarczyk sein zehnjähriges Jubiläum am Staatstheater Karlsruhe.

Aktuell u.a. als Wagnerdämon in „Wahnfried“ und Higgins in „My Fair Lady“ zu erleben, zeigt der Bariton am Liederabend seine Facetten jenseits der Opernbühne. Durchaus schwermütige: Sowohl die „Vier ernsten Gesänge“ von Johannes Brahms als auch Gustav Mahlers „Kindertotenlieder“ verarbeiten den Tod, von Freunden oder gar dem eigenen Kind; sie zeigen aber auch, welchen Trost Musik spenden kann. Steve Moore begleitet am Klavier. -fd