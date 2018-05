Liederabend mit Uliana Alexyuk

Uliana Alexyuk ist seit 2015 Ensemblemitglied am Staatstheater und in dieser Spielzeit unter anderem als Woglinde im „Rheingold“ und in der weiblichen Hauptrolle in Gounods Roméo et Juliette zu erleben.

Ihr Kammermusikprogramm steckt die Anfänge und Ausläufer des romantischen Lieds ab: Von den Kompositionen eines Franz Schubert geht es bis zu russischen Liedern aus dem beginnenden 20. Jahrhundert, geschrieben von Rachmaninow, Tanejew und Rimski-Korsakow. -fd