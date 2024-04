Liegekonzert: Gong im Klangfeld

„Klänge haben eine faszinierende Wirkung auf unseren Körper und Geist. Sie können uns entspannen, energetisieren, Stimmung und Bewusstseinszustand verändern. Die Anwendung von Klang ist eine wirkungsvolle Methode, das Wohlbefinden zu verbessern.“

Weiß Steven Cardona, der eine Praxis für Systemische Beratung (Nokkstr. 17) betreibt und die wohlgefühlspendende Kraft seines „Klangfelds“ nicht nur für Einzelpersonen oder Paare, Familien, Studios, Unternehmen oder andere Gruppen anbietet.

Bei den auf Spendenbasis veranstalteten „Liegekonzerten“ kann man mit den Klängen des Gongs in eine Zwischenwelt gleiten und so tiefe Entspannung, Regeneration und Transformation erfahren. Anmeldung per E-Mail an info@cardona.de. -pat