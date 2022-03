Links vom Mond

Manchmal geschieht Veränderung im Leben langsam, fast unmerklich.

Und dann gibt es diese einschneidenden Zeitpunkte, die man genau benennen kann. Für die 13-Jährige ist es ein bestimmtes Wochenende, an dem sie zu der Frau geworden ist, die sie heute ist. Bis dahin war Saza stark, klug und für ihr schönes Lachen beliebt, so sieht das ihre beste Freundin Karo. Ein Missverständnis stellt die Freundschaft auf eine Bewährungsprobe. Die iranische Autorin Matin Soofipour Omam erzählt mit pointierten Dialogen und poetischen Elementen und reichert die dichte Handlung mit fantastischen Elementen an. -fd