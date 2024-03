Lisa Eckhart

Bühne & Klassik // Artikel vom 19.03.2024

John Godber – nach Shakespeare und Ayckbourn der am dritthäufigsten gespielte Autor in Großbritannien – zeigt in „Shakers Restirred“ vier Kellnerinnen in einer Cocktailbar, die ihre Gäste nachahmen: den großmäuligen jungen Kerl, die vorlaute Supermarktkassiererin, arrogante Yuppies und die Machos aus der Geschäftswelt.