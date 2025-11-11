Lohengrin

„Lohengrin“-Darsteller Mirko Roschkowski (Foto: Mischa Blank)

Wagners „Lohengrin“, am 28.8.1850 unter Leitung von Franz Liszt in Weimar uraufgeführt, ist inspiriert von Stoffen der germanischen Sagenwelt.

Die romantische Oper in drei Akten avancierte schnell zu seinen beliebtesten Werken. Mutet der Stoff auch märchenhaft an, so verhandelt er doch – in einer Zeit, in der die Grundfeste der Demokratie auf dem Prüfstand stehen – zentrale Fragen, denen das Regieteam um Manuel Schmitt nachgeht.

Sie verstehen die Geschichte nicht nur als eindringliche Mahnung vor politischen Verführungsmechanismen, sondern auch als Appell an die Kunst und ihre Rezipienten, sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst zu werden. -rw

Vor der Premiere: Di, 11.11., 17.30, Neues Entrée; Premiere: So, 16.11., 17 Uhr; Sa, 22.11.+So, 7.12., 16 Uhr; So, 28.12., 17 Uhr, Staatstheater, Karlsruhe

