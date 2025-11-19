Erstmals in Deutschland gastiert dieses Instrumentalmusical aus der Ukraine.

Das Ethno-Symphonic-Rock-Orchestra Naoni spielt zu den Klängen traditioneller Volksinstrumente das auf einer Legende aus der Zeit der trypillianischen Zivilisation basierende „Lord Of The Elements“.

Die Aufführung wird mit choreografischen Darbietungen, 3D-Widgets und der Visualisierung von Artefakten und Symbolen sowie sakralen Gemälden des Künstlers Viktor Kryzhanivsky auch zum visuellen Kunstwerk! -pat