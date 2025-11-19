Lord Of The Elements
Bühne & Klassik // Artikel vom 19.11.2025
Erstmals in Deutschland gastiert dieses Instrumentalmusical aus der Ukraine.
Das Ethno-Symphonic-Rock-Orchestra Naoni spielt zu den Klängen traditioneller Volksinstrumente das auf einer Legende aus der Zeit der trypillianischen Zivilisation basierende „Lord Of The Elements“.
Die Aufführung wird mit choreografischen Darbietungen, 3D-Widgets und der Visualisierung von Artefakten und Symbolen sowie sakralen Gemälden des Künstlers Viktor Kryzhanivsky auch zum visuellen Kunstwerk! -pat
Mi, 19.11., 19 Uhr, Congress Centrum Pforzheim
WEITERE BÜHNE & KLASSIK-ARTIKEL
König der Löwen, Game Of Thrones, Ennio Morricone, Star Wars & Eiskönigin
Bühne & Klassik // Artikel vom 29.12.2025
Wenn Filme und Serien ikonisch werden, liegt das nicht zuletzt an der Musik.Weiterlesen … König der Löwen, Game Of Thrones, Ennio Morricone, Star Wars & Eiskönigin
Ceren Oran & Moving Borders – „Schön anders“
Bühne & Klassik // Artikel vom 28.11.2025
Die Compagnie Moving Borders ist auf Shows im öffentlichen Raum und Tanz für junges Publikum spezialisiert.Weiterlesen … Ceren Oran & Moving Borders – „Schön anders“
Klangreise der Posaune
Bühne & Klassik // Artikel vom 27.11.2025
Die junge Posaunistin Martyna Mišeikytė (geb. 2001) aus Litauen studierte an der HfM und ist seit März 2025 als Soloposaunistin im Philharmonischen Orchester Bremerhaven engagiert.Weiterlesen … Klangreise der Posaune
Kiesecker Hoess – „The Truth“
Bühne & Klassik // Artikel vom 26.11.2025
„The Truth“ ist das erste Mockumentary-Tanzstück von Kiesecker Hoess mit choreografischen Sequenzen und filmischen Szenen.Weiterlesen … Kiesecker Hoess – „The Truth“
Jäger des verlogenen Satzes
Bühne & Klassik // Artikel vom 22.11.2025
Morgens halb elf in Deutschland – und was haben wir heute schon alles zusammengelogen?Weiterlesen … Jäger des verlogenen Satzes
Dunia Dance Theatre – „Reflections On Monsters“
Bühne & Klassik // Artikel vom 21.11.2025
Das Dunia Dance Theatre, 2001 von Choreograf Harold George aus Sierra Leone gegründet, ist eine in Brüssel ansässige afrozeitgenössische Tanzkompanie mit starker emotionaler choreografischer Sprache.Weiterlesen … Dunia Dance Theatre – „Reflections On Monsters“
Nachtklänge: Neue Musik aus den USA
Bühne & Klassik // Artikel vom 19.11.2025
Die Premiere der Oper „Breaking The Waves“ von US-Komponistin Missy Mazzoli im Januar nimmt Ulrich Wagner zum Anlass, in seiner „Neue Musik“-Reihe musikalisch tiefer in die Vereinigten Staaten zu blicken.Weiterlesen … Nachtklänge: Neue Musik aus den USA
8. Komische Nacht Karlsruhe
Bühne & Klassik // Artikel vom 19.11.2025
Bei diesem „Comedy-Marathon“ bleibt das Publikum, wo es ist.Weiterlesen … 8. Komische Nacht Karlsruhe
Lord Of The Elements
Bühne & Klassik // Artikel vom 19.11.2025
Erstmals in Deutschland gastiert dieses Instrumentalmusical aus der Ukraine.Weiterlesen … Lord Of The Elements
Kommentare
Einen Kommentar schreiben