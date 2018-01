Von Brief zu Brief entwickelt sich mehr – das ist bei Albert R. Gurneys Kammerstück „Love Letters“ so.

Hier kommen sich zwei ungleiche Persönlichkeiten via Briefschreiberei näher. Das spürt man auch bei der Umsetzung auf der Sandkorn-Bühne. Mit jedem Schriftstück zwischen ihr (Susanne Buchenberger) und ihm (Martin Wacker) gewinnen die beiden Charaktere mehr an Profil. -bes